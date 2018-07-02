В некоторых регионах доля платы за ЖКХ превысила 15 процентов

Опубликовано экспертное мнение с результатами исследования роста тарифов на коммунальные услуги в текущем году в 15 крупнейших городах России с населением более одного миллиона человек, сообщают «Новые известия».

Нынешний порядок индексации платы за коммунальные услуги не учитывает изменение уровня реальных доходов населения.

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) исследовал расчет совокупной платы за коммунальные ресурсы для типичного домохозяйства и сравнивал ее с предельными индексами платы, которые утверждены на федеральном уровне.

Среди 15 "городов-миллионников" минимальный прирост совокупной платы за коммунальные ресурсы в 2018 году ожидается в Новосибирске (3,0 %), Нижнем Новгороде (2,9 %) и Казани (3,1 %), максимальный — в Уфе (6,9 %) и Екатеринбурге (5,9 %). Предельные индексы платы, установленные по регионам, в 2018 году были фактически превышены в 7 из 15 городов - Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске и Перми.

Кроме того, ИПЕМ ранжировал «города-миллионники» по нагрузке, создаваемой коммунальными расходами на бюджеты домохозяйств. В итоге, наименьшую нагрузку несут москвичи (7,2 процента), наибольшую – жители Волгограда (15,9 процентов).