В июне в России в день добывали 11,063 миллиона баррелей нефти
Сегодня, 15:25Экономика
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По информации Bloomberg, объемы суточной нефтедобычи в России в июне 2018 года находились на уровне 11,063 миллиона баррелей.
По сравнению с июнем 2017 года объемы добычи нефти в прошлом месяце выросли на 4,4%, а к показателю октября 2016 года наоборот упали на 184 000 баррелей в день. Об этом пишет RNS.
Напомним, договор стран ОПЕК предусматривает, что Россия снизит нефтедобычу на 300 000 баррелей в день к показателю октября 2016 года. Тогда в день в России добывалось 11,247 миллиона баррелей черного золота. В конце апреля прошлого года Минэнерго РФ отчиталось об исполнении решения ОПЕК.
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