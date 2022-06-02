Тимур Хакимов: «Инвестсабантуй Зауралье набирает обороты»

Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан и Агентство стратегических инициатив, соорганизаторами деловой программы – Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан, Научно-исследовательский финансовый институт при Министерстве финансов Российской Федерации.
В рамках деловой программы форума состоялось выездное заседание Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике «Развитие региональных финансовых систем и инструментов финансирования бизнеса». Мероприятие организовано с целью выработки консолидированной позиции экспертов финансовой отрасли и подготовки предложений по стабилизации финансового рынка и экономики в целом.
Модератором выступил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Открывая заседание, он подчеркнул, что перечень отраслей, которые столкнулись с проблемами в условиях ограничений, крайне велик, и очевидно, что от того, насколько успешно удастся справиться с трудностями в банковском и финансовом секторе, во многом зависит успех в реализации мер поддержки других секторов экономики.
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин представил предложения системы торгово-промышленных палат по активизации инвестиционной деятельности и созданию новой модели инвестирования в промышленные проекты (развитие регионального банкинга, создание системы специализированных инвестиционных банков, развитие системы небанковских источников финансирования проектов) и поблагодарил ТПП РБ за активное участие в подготовке и сопровождении инвестиционных промышленных проектов совместно с ФРП и ФРП РБ, а также активную работу по подготовке к мониторингу и подтверждению внедрения Регионального инвестиционного стандарта.
Президент ТПП Республики Башкортостан Тимур Хакимов отметил, что Палата проводит активную работу по содействию региональному бизнесу в привлечении инвестиций для промышленных проектов, и представил ряд конкретных предложений по их финансированию.
О работе с региональными инвестиционными проектами сообщила руководитель Центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России Инна Рыкова.Управляющий Отделением Национального банка по Республике Башкортостан Уральского Главного управления Банка России Марат Кашапов проинформировал о мерах поддержки бизнеса, предпринимаемых регулятором.
Директор по стратегии ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд», член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Антон Кирьянов подробно осветил детали реализации специального проекта ТПП РФ «ESG-проект промышленной реновации Браунфилд».Всего в секции приняли участие 17 спикеров, среди них председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, генеральный директор консалтинговой компании «Аудит Груп» Юлия Георгиева, генеральный директор Аналитической компании VVS Жанна Мартынова, основатель маркетплейса MYFI Вячеслав Решетник.
Завтра, 3 июня, на полях инвестсабантуя пройдет подписание Соглашения между ТПП РБ и ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» по реализации проекта промышленной реновации на 200 млн рублей на 2022 год.