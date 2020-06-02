«Ростелеком» охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО

«Ростелеком» завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта «Информационная инфраструктура». Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических линий связи до 1000 социально значимых объектов.

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах[i] ПФО.

Андрей Кононенко, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – технический директор:

«Мы гордимся тем, что нам доверяют проекты, имеющие огромную значимость для страны. “Ростелеком” как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект “Цифровая инфраструктура” – еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Несмотря на объективные сложности, мы идем с опережением графика и уже выполнили треть от запланированного годового объема работ».

В Республике Башкортостан дочерняя компания «Ростелекома» - «Башинформсвязь» - построила оптику до 282 социально значимых объектов. До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 606 учреждениях социальной сферы региона, оставшиеся 1164 будут подключены в 2021 году.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития Республики Башкортостан:

«Подключение социально значимых объектов в Башкортостане проходит в плановом порядке, эпидемиологическая ситуация не внесла свои коррективы в этот процесс. Мы рассчитываем, что построенная инфраструктура позволит и в дальнейшем развивать сети связи мобильного и проводного интернета внутри отдаленных населенных пунктов республики, где на сегодняшний день отсутствует связь и интернет».

В общей сложности до конца 2021 года «Башинформсвязь» построит волоконно-оптические линии связи в 1 514 населенных пунктах Республики Башкортостан и подключит к интернету 2 774 социально значимых объектов.

Строительство сети передачи данных в Башкортостане ведется по контракту, который заключили компания «Башинформсвязь» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,95 млн, из них более 1,3 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 900 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.