В Уфу приедет делегация Нового банка развития БРИКС

Об этом сообщил сегодня президент банка Кундапур Ваман Каматх во время встречи с премьер-министром Башкирии Рустэмом Мардановым.

Делегация Нового банка развития БРИКС приедет в Уфу уже на следующей неделе. Об этом во время встречи с Рустэмом Мардановым, состоявшейся сегодня на полях Петербургского международного экономического форума, сказал президент банка, сообщили в пресс-службе госкомтранса Башкирии.

- В Башкортостан приедет проектная команда нашего банка для обсуждения проектов по кредитованию строительства ряда инфраструктурных объектов в республике, - сообщил Кундапур Ваман Каматх.

Новый банк развития БРИКС примет участие в кредитовании строительства Восточного выезда из Уфы. Накануне в Санкт-Петербурге состоялось подписание концессионного соглашения. Новый банк развития БРИКС предоставит Российской Федерации суверенный займ для этих целей. Из этих ресурсов минфин России профинансирует стройку в Уфе.

- Кроме того, Новый банк развития БРИКС проявил интерес к таким инфраструктурным объектам как строительство автомобильных дорог «Обход г. Нефтекамск» и «Обход г.Бирск», - сообщили в госкомтрансе, - В рамках визита в Башкирию состоится рабочая поездка по объектам с детальным изучением проектов.

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