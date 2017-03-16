Рустэм Хамитов в Питере завуалированно высказался о «Кроношпане»

С началом работы завода «Кроношпан» в Уфе экономические показатели в лесоперерабатывающей промышленности в регионе значительно улучшились. Об этом заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Рустэм Хамитов.

- Вижу, что хорошо сегодня прибавляет лесоперерабатывающая промышленность, это связано с введением в действие нового лесоперерабатывающего комплекса, - сказал Хамитов в выступлении на канале ПМЭФ-2017. - По результатам 2017 года индекс промышленного производства будет серьезно превышать 100 процентов, такого результаты немногие регионы добиваются.

Рустэм Хамитов выступил на канале ПМЭФ-2017. Видео Видео: forumspb.com

Глава региона обычно не называет название завода «Кроношпан» вслух, но другого нового крупного деревообрабатывающего завода на территории Башкирии в последние годы не строили. Напомним, завод «Кроношпан» официально пока не сдан в эксплуатацию, но, судя по заявлению Хамитова, определенные результаты уже приносит.

- Мы продолжаем работать в режиме пусконаладки, то есть не на полную мощность, а где-то наполовину, и, конечно, начали приносить региону деньги, - пояснил Медиакорсети гендиректор завода Ардашер Курбаншо. – Производим плитные материалы, ламинат, мебельный щит. Ввести завод в эксплуатацию полностью пока не получается из-за неготовности ряда инфраструктурных объектов. По моей информации, «Корпорация развития» должна завершить эту работу до конца осени этого года.

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