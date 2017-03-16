Рустэм Хамитов в Питере завуалированно высказался о «Кроношпане»

- Вижу, что хорошо сегодня прибавляет лесоперерабатывающая промышленность, это связано с введением в действие нового лесоперерабатывающего комплекса, - сказал Хамитов в выступлении на канале ПМЭФ-2017. - По результатам 2017 года индекс промышленного производства будет серьезно превышать 100 процентов, такого результаты немногие регионы добиваются.
Глава региона обычно не называет название завода «Кроношпан» вслух, но другого нового крупного деревообрабатывающего завода на территории Башкирии в последние годы не строили. Напомним, завод «Кроношпан» официально пока не сдан в эксплуатацию, но, судя по заявлению Хамитова, определенные результаты уже приносит.
- Мы продолжаем работать в режиме пусконаладки, то есть не на полную мощность, а где-то наполовину, и, конечно, начали приносить региону деньги, - пояснил Медиакорсети гендиректор завода Ардашер Курбаншо. – Производим плитные материалы, ламинат, мебельный щит. Ввести завод в эксплуатацию полностью пока не получается из-за неготовности ряда инфраструктурных объектов. По моей информации, «Корпорация развития» должна завершить эту работу до конца осени этого года.