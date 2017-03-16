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Рустэм Хамитов в Питере завуалированно высказался о «Кроношпане»
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихАнтикоррупция
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Рустэм Хамитов в Питере завуалированно высказался о «Кроношпане»
Сегодня, 18:27ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: forumspb.com
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