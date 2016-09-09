Башкирия улучшила свои позиции в рейтинге инвестиционного состояния

Республика поднялась с 20-го место на 13-ое.

Башкирия по итогам 2016 года заняла 13-ое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов России, который составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). По сравнению с прошлым годом регион значительно улучшил свои позиции, ведь по итогам 2015 регион занял 20-ое место. Рейтинг был обнародован к началу Петербургского международного экономического форума.

Эксперты АСИ подчеркнули, что это самый значительный рост среди всех регионов страны.

Между тем лидером рейтинга стал Татарстан.

Рейтинг состояния инвестклимата формируется по результатам опроса представителей бизнес-сообщества России. По данным АСИ, в этом году число респондентов увеличилось до 400 тысяч. Таким образом, в опросе участвовало 10% от общего количества отечественных предпринимателей.

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