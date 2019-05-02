Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаФотофактКарточкиИнтервьюПодробноМедиаланчМненияВидеоПерсоныТестыСпецпроекты
Спецпроекты
Застройщику выделят первые 10 млн рублей на завершение долгостроя в Уфе
Сюжеты:
Смог в СибаеНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Застройщику выделят первые 10 млн рублей на завершение долгостроя в Уфе

2 мая, 11:36ЭкономикаВлада ШипиловаФото: building.bashkortostan.ru
Лучшее за
НеделюМесяц
Вторая волна оптимизации: В Башкирии планируют объединить поликлиники и больницы
«Нам объявили саботаж»: Власти Башкирии признались в проблемах школьного питания
Мэрия Уфы перевозчикам: подстройтесь под реформы или займитесь другим бизнесом
На предприятии «Полиэф» в Башкирии подтвердили обрушение цистерны и слив стоков
Глава Башкирии Радий Хабиров провел самую дорогую избирательную кампанию
Бежавший уфимец Айдар Губайдулин: «Родные смогут ко мне летать хоть каждый месяц»
«Как баба пишешь»: чиновник «наехал» на автора обращения к главе Башкирии
«Это катастрофа!»: педагог из Уфы рассказала в Москве о навязывании башкирского языка
Земский доктор по блату: в Башкирии миллионы по федеральному проекту выдали незаконно
Девушку из Уфы не приняли на работу по причине «дефекта внешности»
Читайте
также
Десять «айдаков» Хабирова: какие реформы начал, но пока не завершил глава Башкирии
Не яблоко раздора, а средство укрепления республики: как сохранить башкирский язык
Порождая жестокость. Как массовое убийство собак в Башкирии разъединило нас всех