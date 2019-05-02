Застройщику выделят первые 10 млн рублей на завершение долгостроя в Уфе

Правительство Башкирии выделит МУП «Служба заказчика и технического надзора» на достройку проблемного жилого комплекса «Треугольник» на пересечении улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской в Уфе в качестве первого транша 10 млн рублей. Об этом сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на «Стройчасе».

Средства будут направлены до 15 мая из Фонда социальных целевых программ в качестве оплаты за строительство школы в Нагаево. Застройщик должен оперативно начать работы на объекте, отметил руководитель республики.

По словам мэра Уфы Ульфата Мустафина, для продолжения строительства необходимо освободить площадку под оставшиеся секции и снести старое жилье: восемь одно- и двухэтажных домов.

Возведение объекта было начато более 10 лет назад ООО «ПХК Меркурий». В 2011 году в компании была введена процедура внешнего управления. В январе текущего года арбитражный суд Башкирии признал «ПХК Меркурий» банкротом и открыл процедуру конкурсного производства. Также решением суда незавершенный жилой комплекс по инициативе правительства региона был передан Службе заказчика за 4 млн рублей. Взамен новый застройщик получил права на участок.