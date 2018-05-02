Каждый пятый житель Башкирии из числа занятых работает «на себя»

К первомайским праздникам Башкортостанстат подготовил спецвыпуск «1 мая – праздник весны и труда», касающийся основных показателей занятости жителей республики. Данные приведены за минувший 2017 год.

Из этого справочника можно, в частности, узнать, что из всей численности Башкирии, это порядка 4 миллионов человек, 1,9 млн чел работают, это 57% от всей численности населения.

Из общего числа работающих людей трудятся в городе 1,2 млн чел и 0,6 млн чел на селе. Работающих мужчин чуть больше, чем женщин: 999 и 884 тысячи соответственно.

«На дядю» работает 78%, точнее, они записаны в штат того или иного предприятия или организации. Остальные 22% работают «на себя» – это индивидуальные предприниматели, фермеры и другие.

По видам экономической деятельности рабочее население распределяется следующим образом:

Обрабатывающие производства 18%;

Торговля 17%;

Образование 10%;

Строительство 9%;

Полезные ископаемые 7%;

Сельское хозяйство, здравоохранение, социальные услуги 6%.

Средний возраст работающего человека – 40 лет. Каждый пятый – 23% – молодежь в возрасте до 30 лет. Пенсионеров среди работающего населения 14%.

Каждый третий работающий имеет высшее образование – 30%. У 26% профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена, 28% – квалифицированные рабочие и служащие. Численность безработных в минувшем году составила 111 тысяч человек или 5,6% всей рабочей силы. Их них почти каждый второй – 39% – молодые люди до 30 лет.

Теперь самое интересное – зарплата. Больше всех в 2017 году зарабатывали нефтяники и банкиры. Топ средних зарплат по профессиям выглядит следующим образом:

Производстве нефтепродуктов 74557 руб;

Добыча полезных ископаемых 50281 руб;

Финансовая и страховая деятельность 44883 руб.

Топ самых низкооплачиваемых профессий выглядит так:

Производство изделий из кожи 11254 руб;

Производство мебели 14300 руб;

Работа в гостиницах и общепите 16176 руб;