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Каждый пятый житель Башкирии из числа занятых работает «на себя»
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Каждый пятый житель Башкирии из числа занятых работает «на себя»

Сегодня, 09:58ЭкономикаФото: pixabay.com
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