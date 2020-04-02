Торгово-промышленная палата Башкирии работает в режиме повышенной готовности
Об это заявил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
23 марта Министерством экономического развития Российской Федерации был подготовлен перечень системообразующих предприятий на которые не распространяется режим «Повышенной готовности» и «Самоизоляции».
Торгово-промышленная палата РБ входит в данный список и осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- Оформляет заключения об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор) по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности.
- Функционирует колл-центр по вопросам оформления заключений об обстоятельствах непреодолимой силы в целях урегулирования возникающих споров между субъектами предпринимательской деятельности в условиях введенных карантинных мер и разъяснения законодательства.
- Осуществляет сертификацию средств индивидуальной защиты.
-В первую очередь хочу сказать спасибо сотрудникам, которые, несмотря на риск, работают, можно сказать, дежурят в ТПП РБ. Нам нельзя уходить на удалённую систему работы, потому что мы отвечаем за выдачу сертификатов на экспортную отгрузку предприятиям республики, консультируем и выдаем сертификаты о форс-мажоре, координируем пошив защитных костюмов и масок, — заявил президент ТПП РБ Тимур Хакимов. — Отдельно хочется рассказать о членах ТПП РБ, которые спонсируют оборудование в больницах и помогают выкупать материал для легкой промышленности, изготавливающей защитные маски и костюмы. Нашими предпринимателями можно гордиться, им и так нелегко, но они предлагают свою помощь.