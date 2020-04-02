Торгово-промышленная палата Башкирии работает в режиме повышенной готовности

-В первую очередь хочу сказать спасибо сотрудникам, которые, несмотря на риск, работают, можно сказать, дежурят в ТПП РБ. Нам нельзя уходить на удалённую систему работы, потому что мы отвечаем за выдачу сертификатов на экспортную отгрузку предприятиям республики, консультируем и выдаем сертификаты о форс-мажоре, координируем пошив защитных костюмов и масок, — заявил президент ТПП РБ Тимур Хакимов. — Отдельно хочется рассказать о членах ТПП РБ, которые спонсируют оборудование в больницах и помогают выкупать материал для легкой промышленности, изготавливающей защитные маски и костюмы. Нашими предпринимателями можно гордиться, им и так нелегко, но они предлагают свою помощь.