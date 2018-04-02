Башкирия заняла 13 место в Национальном рейтинге инвестиционного климата

О том, что Башкирия поднялась с 20 на 13 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди всех регионов России, рассказал сегодня, 2 апреля, министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков.

Чиновник также прокомментировал возможное новшество в системе оценки эффективности регионов, основанное на анализе нереализованных, приостановленных инвестиционных проектов. Напомним, что об этом в минувшую среду, 28 марта, на выездном заседании Минэкономразвития России в Уфе заявил начальник департамента Дмитрий Вахруков.

Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков (за главным столом второй слева) Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Башкирия на сегодняшний день в ПФО находится на втором месте после Татарстана по количеству инвестиционных проектов, у нас их 117, у соседей-конкурентов 161 проект. При этом в Башкирии из общего числа (117) 40 проектов приостановлены, это почти каждый третий.

- На самом деле здесь ситуация не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Приостановление проекта может произойти по разным причинам, например, ввиду изменившихся с течением времени существенных условий,– сказал Сергей Новиков. Например, условия предоставления кредитов.

- Если раньше предприятие могло рассчитывать на финансирование до 80% необходимых средств кредитными ресурсами, оставшиеся 20% - собственные средства. То если потом ситуация изменится, и предприятие может рассчитывать только на финансирование, скажем, 60% необходимых средств кредитами, а оставшиеся 40% должен будет обеспечить собственными средствами, то это может быть очень существенным изменением внешних условий, которые и приводят к приостановлению инвестиционных проектов, – привел пример Сергей Новиков.

Сам процесс поиска и привлечения инвесторов министр сравнил с айсбергом.

- То, что на виду, например, подписание инвестиционного контракта – это лишь видимая часть работы. Невидимой остается колоссальная работа с потенциальными партнерами. Вот, к примеру, тяжело работать с предпринимателями из Китая и Японии. В Татарстане одна фирма привлекла китайского инвестора. Так потом оказалось, что в один Китай они 40 раз ездили на переговоры, – говорит Сергей Новиков.

А еще он сравнил процесс поиска инвестора с поиском жены. Точнее, с тем, что ни тот, ни этот процесс не поддаются каким-то определенным четким логическим законам, таким, как, например: три раза провел переговоры, на четвертый раз – должен подписать договор, или три раза сходил на свидание – на четвертый раз уже можно руку и сердце предлагать.