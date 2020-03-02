Очень впечатляет: инвестиции в Башкирии в 2019 году выросли сразу на 14%
О таких итогах работы сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке.
Сегодня, 2 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил поступившие из Москвы свежие данные о росте инвестиций. В Башкирии этот показатель достиг небывалого за 10 лет уровня.
- Инвестиции выросла на 322 млрд рублей - это 14% к уровню 2018 года. Очень впечатляющие результаты. За последние десять лет это самый высокий рост инвестиций. И он даже выше, чем по всей России, где рост инвестиции не превысил 4%. Республика набирает обороты. То. к чему мы стремимся, у нас получается. И, соответственно, это се связано с повышением зарплаты, созданием новых рабочих мест и т.д., - отметил Радий Хабиров.
Он отдельно поблагодарил весь экономический блок правительства за активную работу для достижения подобного результата.
- Конечно, в будущем нам скорее всего будут повышать целевые показатели, но мы постараемся справляться с такими задачами, - уточнил глава региона.