Очень впечатляет: инвестиции в Башкирии в 2019 году выросли сразу на 14%

Сегодня, 2 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил поступившие из Москвы свежие данные о росте инвестиций. В Башкирии этот показатель достиг небывалого за 10 лет уровня.

- Инвестиции выросла на 322 млрд рублей - это 14% к уровню 2018 года. Очень впечатляющие результаты. За последние десять лет это самый высокий рост инвестиций. И он даже выше, чем по всей России, где рост инвестиции не превысил 4%. Республика набирает обороты. То. к чему мы стремимся, у нас получается. И, соответственно, это се связано с повышением зарплаты, созданием новых рабочих мест и т.д., - отметил Радий Хабиров.