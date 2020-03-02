Не потому что везде воруют: в правительстве Башкирии уточнили, откуда ямы на дорогах

Сегодня, 2 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров прокомментировал тему ямочного ремонта на дорогах.

- Смотришь, кто-то колесо потерял, кто-то диск погнул и т.д. При этом ямы на дорогах возникли не потому, что везде воруют, хотя некачественную работу мы тоже признаем, - уточнил Радий Хабиров. – У нас была очень сложная зима с перепадами температур, это привело к существенным нарушениям дорожного покрытия.

Глава республики обратил особое внимание на улицу Пугачева, по поводу которой поступает много жалоб. Как выяснилось, для этой улицы у мэрии будет даже свой отдельный план работы.

- В полном объеме из-за погоды работать не получится, тем нем менее наиболее кричащие точки надо выявлять и ликвидировать хотя бы временно, — отметил Радий Хабиров.

Он также поручил Госкомтрансу РБ провести цифровизацию ям. Кстати, в прошлом году попытка сделать это не увенчалась успехом.