Будем выдавливать: глава Башкирии описал судьбы школьного питания и горе-поставщиков
2 марта, 11:18ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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С 1 сентября подход к организации школьного питания в Башкирии принципиально изменится.
Сегодня, 2 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров подтвердил свои слова, сказанные в конце минувшей недели на школьном форуме «Взлетай».
— С нового учебного года, с 1 сентября, в республике в школах питание для всех учеников младших классов будет бесплатным, — сказал он. — В России планируется ввести данную меру поддержки ориентировочно с 2023 года, но мы сделаем это уже в этом году.
Радий Хабиров также напомнил, что следует установить жесткий контроль за качеством продуктов, которые поступают для школьного питания.
— Для меня это личная история. Повторяю: поставщиков, которые прислают некачественные продукты, мы будем выдавливать с рынка! — подчеркнул глава республики.
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