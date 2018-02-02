Сергей Катырин: Нам нужны общие стандарты для выхода на внешние рынки

В Торгово-промышленной палате России прошел деловой завтрак с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым.

На встрече в неформальной обстановке обсудили новые технические стандарты, которые затрагивают интересы бизнеса, сообщили в ТПП России.

По словам главы ТПП России Сергея Катырина, деятельность Росстандарта сильно влияет на развитие промышленности. На основе техрегламентов строится производство, также они влияют на конкуренцию и экспорт. И с помощью промышленных и продовольственных стандартов можно защитить отечественный рынок.

- Если говорить о внешних рынках, то это прежде всего те союзы в которых мы сегодня работаем - это ШОС, БРИКС, СНГ, евразийский союз. Естественно, без Ростандарта нам сложно будет найти общий язык на этих пространствах. Нам нужны общие стандарты, чтобы у нас двигались продукция, услуги, товары, средства, трудовые ресурсы и так далее, - отметил Сергей Катырин.

В свою очередь руководитель Росстандарта Алексей Абрамов готов активно вовлекать российский бизнес в разработку национальных и межгосударственных регламентов.

- Мы готовы выделять субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат компании на разработку стандартов, - подчеркнул он.