Директор КумАПП Юрий Пустовгаров уедет в Казань

Он возглавит Казанский вертолетный завод.

Вадим Лигай уходит с поста генерального директора ПАО «Казанский вертолетный завод», сообщило «Реальное время» со ссылкой на источник в отрасли. Нового директора нашли в Башкирии, передает издание.

- Предположительно речь идет о Юрии Пустовгарове, который занимал должность управляющего директора в ФГУП «Кумертауское авиационное производственное предприятие», - написали в сообщении об этом.

Юрий Пустовгаров подтвердил Медиакорсети свое новое назначение. На вопрос, кто останется вместо него, он ответил:

- Сегодня будет ясно.

Журналистам «КоммерсантЪ Башкортостан» Юрий Пустовгаров сообщил, что принял предложение «Вертолетов России», так как работает в структуре «Ростеха» несколько лет.

- Я прекрасно знаю, куда я еду, к кому еду и что мне нужно делать, -объяснил он.