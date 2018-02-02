Директор КумАПП Юрий Пустовгаров уедет в Казань
Вадим Лигай уходит с поста генерального директора ПАО «Казанский вертолетный завод», сообщило «Реальное время» со ссылкой на источник в отрасли. Нового директора нашли в Башкирии, передает издание.
- Предположительно речь идет о Юрии Пустовгарове, который занимал должность управляющего директора в ФГУП «Кумертауское авиационное производственное предприятие», - написали в сообщении об этом.
Юрий Пустовгаров подтвердил Медиакорсети свое новое назначение. На вопрос, кто останется вместо него, он ответил:
- Сегодня будет ясно.
Журналистам «КоммерсантЪ Башкортостан» Юрий Пустовгаров сообщил, что принял предложение «Вертолетов России», так как работает в структуре «Ростеха» несколько лет.
- Я прекрасно знаю, куда я еду, к кому еду и что мне нужно делать, -объяснил он.
Юрий Пустовгаров возглавил КумАПП в декабре 2015 года, уйдя с поста президента ТПП Башкирии, где он работал с 2011 года. В карьере Юрия Пустовгарова также работа гендиректором УМПО, министром промышленности, вице-премьером правительства Башкирии.