«Башнефть» потратит на установку гидрокрекинга на «Уфанефтехиме» 706 млн руб
Питерская компании ООО «Тосто СПЕ» к октябрю 2019 года должна поставить в филиал «Башнефти» - «Башнефть-Уфанефтехим» два реактора для установки гидрокрекинга.
О том, что 26 января этого года, с поставщиком был заключен контракт стоимостью 706 млн руб. (начальная цена 800,4 млн руб.), сообщает «Интерфакс».
Напомним, что установка гидрокрекинга была повреждена в результате взрыва летом 2016 года. Из-за разгерметизации аппарата воздушного охлаждения на установке произошел взрыв газопродуктовой смеси, начался пожар. В пожаре пострадало 8 человек, шестеро погибли, двое были госпитализированы.
Tosto CPE, согласно данным с ее официального сайта, является частью группы компаний Tosto, которая объединяет производителей технологического оборудования Walter Tosto SpA (Италия), Walter Tosto WTB Srl (Румыния) и Belleli Energy CPE Srl (Италия). Инжиниринговая компани, которая предлагает своим партнерам комплексные технологические решения для морских объектов добычи нефти и газа, предприятий нефтегазовой, металлургической, химической промышленности, электро-энергетики и многих других отраслей на территории России, стран СНГ и зарубежья.