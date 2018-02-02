«Башнефть» потратит на установку гидрокрекинга на «Уфанефтехиме» 706 млн руб

«Башнефть-Уфанефтехим» заключил контракт с ООО «Тосто СПЕ» на поставку двух реакторов.

Питерская компании ООО «Тосто СПЕ» к октябрю 2019 года должна поставить в филиал «Башнефти» - «Башнефть-Уфанефтехим» два реактора для установки гидрокрекинга.

О том, что 26 января этого года, с поставщиком был заключен контракт стоимостью 706 млн руб. (начальная цена 800,4 млн руб.), сообщает «Интерфакс».

Напомним, что установка гидрокрекинга была повреждена в результате взрыва летом 2016 года. Из-за разгерметизации аппарата воздушного охлаждения на установке произошел взрыв газопродуктовой смеси, начался пожар. В пожаре пострадало 8 человек, шестеро погибли, двое были госпитализированы.