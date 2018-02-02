Аудиторы КСП Башкирии выяснили, что «Башавтотранс» убыточен и неэффективен

Итоги проверки озвучил председатель контрольно-счетной палаты Башкирии Рамиль Искужин на заседании Госсобрания по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Башкирии по итогам проверки госперевозчика Башкирии – «Башавтотранс» за 2017 год выявили 164 факта неэффективного управления, убытки же предприятия за 2 последних года составили около 1 млрд руб, сообщает РБК-Башкортостан со ссылкой на представителя КСП Рамиля Искужина. Об этом он заявил на заседании комитета Госсобрания по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике. Господин Искужин отметил, что предприятие ежегодно получало по 500 млн руб на субсидирование по всем видам перевозок, но несмотря на это постоянно сокращало количество рейсов и перевозимых пассажиров. В самом крупном городе Башкирии – Уфе предприятие обслуживает только 32 маршрута или 28% из 112.

Напомним, что глава администрации Уфы Ирек Ялалов в конце прошлого года сообщал, что предприятие перевозит только 15% пассажиров в городе, тогда как 10 лет назад эта цифра составляла 50%. Часть маршрутов госперевозчика, по словам Ялалова, обслуживают частники.

Также, по словам Искужина, были выявлены многочисленные нарушения при использовании госимущества и земельных участков.

- В результате того, что не были вовлечены в хозяйственный оборот площади нежилого фонда не получено доходов в сумме более 18 млн рублей. Несмотря на выгодные предложения на рынке, предприятие закупало автобусы в лизинг с завышенной стоимостью, - цитирует слова Искужина «РБК».

Всего, как сообщает новостной портал, аудиторы составили в отношении предприятия 19 административных исков, по нескольким судебным решениям транспортное предприятие оштрафовано на 390 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году стало известно о том, что руководство предприятия заключило невыгодные договора лизинга на приобретение 51 низкопольного «Нефаза» с ЛК «Камаз». В то время, как предприятие «Сбербанк лизинг» сделало более выгодное предложение. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении зампредседателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики Азата Калимуллина, который в то время возглавлял предприятие. Ущерб был оценен более чем в 50 млн руб. Однако, как ранее сообщала газета «Коммерсантъ-Башкортостан», в январе этого года Азату Калимуллину удалось оспорить постановление о возбуждении уголовного дела в Верховном суде Башкирии.