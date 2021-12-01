В Нацбанке Башкирии признали опасными финансовые пирамиды «Инкрузес» и «Бэст Вэй»

«Бест Вей» считается потребительским кооперативом, который предлагает купить жилье без процентов. Для этого необходимо сначала внести первоначальный взнос в размере 2 тысяч евро, а затем оплатить 35-50% от стоимости недвижимости. Плательщик через год получает квартиру и выплачивает оставшуюся сумму. В этой пирамиде квартиры для новых участников приобретаются за счет взносов старых.