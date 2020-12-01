Жители Башкирии чаще всего расплачиваются в супермаркетах банковскими картами

«Сеть эквайринга Сбербанка в Республике Башкортостан - обширная, с нами сотрудничает почти 41 тысяча предприятий. Ежедневно в них проходят оплаты по картам на 788 млн рублей - это более 1,75 млн операций в день. Рост оборота по банковским картам за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 119%», - заявил Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка.