Жители Башкирии чаще всего расплачиваются в супермаркетах банковскими картами

Жители Башкирии чаще всего расплачиваются в супермаркетах банковскими картами

Вчера, 10:51Экономика
Всего за три квартала 2020 года оборот эквайринга Сбербанка в Республики Башкортостан составил 189 млрд рублей.

Жители Башкирии чаще всего расплачиваются банковскими картами в супермаркетах республики. В Башкирском отделении Сбербанка на долю супермаркетов приходится почти 34% от общего оборота эквайринга - это 64 млрд рублей. Всего за три квартала 2020 года оборот эквайринга Сбербанка в Республики Башкортостан составил 189 млрд рублей.

Другими популярными индустриями с января по сентябрь 2020 года среди жителей республики, которые оплачивают продукты и услуги банковскими картами, являются продуктовые магазины (28 млрд рублей), магазины стройматериалов, в том числе товаров для дома и ремонта (18,4 млрд рублей), а также универмаги и магазины одежды и обуви (26 млрд рублей).

«Сеть эквайринга Сбербанка в Республике Башкортостан - обширная, с нами сотрудничает почти 41 тысяча предприятий. Ежедневно в них проходят оплаты по картам на 788 млн рублей - это более 1,75 млн операций в день. Рост оборота по банковским картам за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 119%», - заявил Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка.

Эквайринг — сервис, который позволяет предприятиям и индивидуальным предпринимателям принимать оплату за товары и услуги банковскими картами. Более подробную информацию можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru

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