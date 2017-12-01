В Башкирии открыли новый завод по производству акриловой кислоты

В строительства завода вложили 40 млрд руб.

Завод по производству акриловой кислоты и бутилакрилата стоимостью 40 миллиардов рублей в рамках федеральной программы по импортозамещению открыли сегодня на площадке компании "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова, компании была оказана и государственная поддержка, представлены налоговые льготы. По его словам, этот завод имеет большое значение для России, также это серьезный шаг в части импортозамещения.

- Уверены, продукция завода будет востребована на российском и мировом рынке, - сказал Рустэм Хамитов.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев рассказал, что завод полностью обеспечит российский рынок сырьем.

На заводе планируют производить 80 тыс тонн акриловой кислоты в год, 35 тысяч тонн ледяной акриловой кислоты, 80 тыс тонн бутилакрилата.