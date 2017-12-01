В Башкирии господдержку получат пять инвестпроектов

Это решение принято на заседании правительства республики.

Башкирия предоставит налоговые льготы пяти инвестиционным проектам, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Башкирии. Такое решение принято на заседании правительственной комиссии по рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов в республике.

Речь идет о создании селекционно-генетического центра на 5,4 тыс свиноматок, а также о строительстве комбикормового завода мощностью 60 т/ч на базе ООО «Давлекановский КХП №1». Инициатором данных проектов выступает ООО «Уральская мясная компания» и ООО УК «ТАВРОС». Общий объем вложений по этим проектам составляет 5 млрд руб. Планируется создать 407 рабочих мест. Еще один инвестиционный проект в области сельского хозяйства – увеличение производства комбикорма для сельхозживотных и птицы (инициатор проекта – УК «Русское зерно Уфа») с объемом инвестиций 420 млн руб и созданием 190 рабочих мест.

Кроме этого такие льготы планируется предоставить промышленным инвестиционным проектам, связанным с реконструкцией комплекса по производству ароматических углеводородов в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» (объем инвестиций 3 млрд рублей, 239 рабочих мест) и организацией производства многопрядных канатов, инициатор которого НАО «Белорецкий металлургический комбинат» (объем инвестиций – 510 млн рублей, 68 рабочих мест).

Также чиновники одобрили изменения сроков реализации других проектов. В области агропромышленного комплекса – это проекты по созданию современного свинокомплекса общей мощностью 30 тыс тонн свинины в живом весе в год в Буздякском районе (инициатор проекта – ООО «Уральская мясная компания»), строительство птицеводческого комплекса по производству 90 млн. яиц финального гибрида бройлеров в год и 115 тыс тонн мяса бройлера в год в Альшеевском районе (инициатор – ОА «Башкирский Бройлер»). В сфере промышленности речь идет о реконструкции биологических очистных сооружений на территории филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим».

На сегодняшний день статус приоритетных проектов Башкирии имеют 79 объектов на общую сумму 430 млрд руб. Из них в Перечне проектов, претендующих на меры господдержки, находится 41 объект на 189 млрд руб. В Реестре проектов, с которыми уже заключены инвестиционные соглашения, содержится 38 объектов на 242 млрд. руб.