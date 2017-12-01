США выступили против строительства Северного потока-2

Америка выступает против реализации проекта «Турецкий поток», и настроена категорически.

Как пишет издание Dni.ru, в США уверены, что строительство «Северного потока-2» нужно прекратить, а газ закупать у американцев.

Европе следует диверсифицировать источники поставок газа, считает Вашингтон. Закупку голубого топлива следует производить не у России, а у США. Поэтому возведение газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» не имеет смысла, пояснил представитель Госдепа по энергетическим вопросам. С таким выступлением Джон Маккаррик представил позицию США на Всемирном саммите по сжиженному газу, открывшемуся в Лиссабоне 30 ноября.