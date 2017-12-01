США выступили против строительства Северного потока-2
Как пишет издание Dni.ru, в США уверены, что строительство «Северного потока-2» нужно прекратить, а газ закупать у американцев.
Европе следует диверсифицировать источники поставок газа, считает Вашингтон. Закупку голубого топлива следует производить не у России, а у США. Поэтому возведение газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» не имеет смысла, пояснил представитель Госдепа по энергетическим вопросам. С таким выступлением Джон Маккаррик представил позицию США на Всемирном саммите по сжиженному газу, открывшемуся в Лиссабоне 30 ноября.
По словам президента Российского газового союза Сергея Чижова, такие заявления американцев естественны. Страна активно развивает добычу сланцевого газа и ищет рынки сбыта. Хотя и элемент политики в таких декларациях тоже присутствует, уверен эксперт.