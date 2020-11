Тимур Хакимов рассказал, как прошли занятия в «Школе предпринимательства» в Уфе

30 слушателей «Школы предпринимательства» при Торгово-промышленной палате РБ получили сертификаты выпускников.

30 октября в Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан завершилось обучение набора слушателей в проект «Школа предпринимательства». Photo: tpprb.ru Сертификаты выпускников получили 30 предпринимателей из Уфы. В течение пяти дней они изучали такие актуальные дисциплины, как стратегия и управление предприятием, преодоление негативных последствий COVID-19 для бизнеса, подбор персонала, маркетинг, финансовое планирование, рентабельность предприятия и бухгалтерский учет. Ограничение в количестве участников не связано с санитарно-эпидемиологическими правилами, ТПП РБ может одновременно принять гораздо больше человек. У нас на входе функционирует специальная автоматическая кабина для дезинфекции и измерения температуры тела, соблюдаются все санитарные требования и предписания Роспотребнадзора. 30 учеников — это суть программы АО «Корпорация «МСП», чтобы эффективно обучить предпринимателей. С каждым участником была проведена качественная индивидуальная проработка на примере собственного бизнеса, рассказал президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов. Photo: tpprb.ru Photo: tpprb.ru После вручения сертификатов два участника программы обратились в приемную ТПП РБ с благодарностью и отметили, что многочисленные тренинги не давали им таких компетенций и знаний, как детальная проработка персональной ситуации на предприятии в рамках прошедшей обучающей программе. Считаю, это отличный показатель высокого уровня программы. Подобные мероприятия важны. Они принесут пользу малому и среднему бизнесу региона. В планах у нас до конца года организовать обучающие программы в Уфимском, Салаватском, Архангельском, Учалинском, Нуримановском, Благоварском и Иглинском районах. Все мероприятия проходят на безвозмездной основе для бизнеса, - поделился Тимур Хакимов. Напомним, программа была разработана АО «Корпорация «МСП» для обучения действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать бизнес при поддержке и содействии Государственного комитета РБ по предпринимательству. В конце ноября стартует программа "Азбука предпринимателя", предназначенная для людей, желающих начать свой бизнес с «нуля» или реализовать новый бизнес-проект. Количество участников ограничено. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных требований. Анонс обучающей программы будет размещен на сайте tpprb.ru.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter