Тимур Хакимов рассказал, как прошли занятия в «Школе предпринимательства» в Уфе

Ограничение в количестве участников не связано с санитарно-эпидемиологическими правилами, ТПП РБ может одновременно принять гораздо больше человек. У нас на входе функционирует специальная автоматическая кабина для дезинфекции и измерения температуры тела, соблюдаются все санитарные требования и предписания Роспотребнадзора. 30 учеников — это суть программы АО «Корпорация «МСП», чтобы эффективно обучить предпринимателей. С каждым участником была проведена качественная индивидуальная проработка на примере собственного бизнеса, рассказал президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов.