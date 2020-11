Мишустин выделил Башкирии 15,7 млн рублей на диагностику COVID-19 в лабораториях

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства страны.

Башкирия получит 15,7 млн рублей на оснащение лабораторий по диагностике коронавируса. Эти средства позволят закупить в лаборатории специальное оборудование для проведения исследований высокочувствительными методами диагностики. Данная мера позволит повысить точность тестирования. Согласно документу, выделенные средства поступят в Минздрав России и распределятся по регионам исходя из численности населения. Напомним, по данным Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, сегодня в республике можно сделать тест на коронавирус в 25 лабораториях. На 27 октября обследование на Covid-19 методом ПЦР прошли 1 264 252 жителя республики, на антитела сдали кровь 251 688 человек.

