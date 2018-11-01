В Китае хотят построить туристический этнокомплекс «Башкирский аул»

- Мы знаем вашу республику, знаем ваш потенциал. У нас хорошо развита свободная торговля между регионами, наработаны крепкие связи с министерством сельского хозяйства. Нам хотелось бы продолжить сотрудничество и в туристической сфере. Только в 2017 году в нашей провинции побывало 67 млн туристов, в том числе российских. Для них мы планируем открыть уникальный этнический центр, где были бы представлены искусство, культура, медицина вашей республики и страны в целом, – отметил президент компании «Hainan Zhongminjian Jiachai Properties Co., LTD» Лю Чжэн.