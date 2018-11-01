Россия наложила санкции на 322 физических и 68 юридических лиц из Украины

Свою подпись на соответствующем документе поставил глава Кабинета министров России Дмитрий Медведев. Об этом пишет RNS.

Санкции подразумевают, что попавшие под них украинские физические и юридические лица теряют право пользоваться своими деньгами, ценными бумагами и прочим имуществом, находящимся на территории России. Если в российских банках данные лица имеют счета, то средства на них «замораживаются». Снять деньги или перевести их за пределы РФ попавшие под санкции лица уже не смогут.

В российский санкционный список включены украинские высокопоставленные политики и бизнесмены. Речь идет о руководителе МВД Арсене Авакове, министре инфраструктуры Владимире Омеляне, руководителе Минобороны Степане Полтораке, руководителе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, спикере Верховной Рады Андрее Парубии, бывшем главе Кабинета министров Украины Арсении Яценюке, руководителе «Нафтогаза» Андрее Коболеве, секретаре СНБО Александре Турчинове, первом зампреде Верховной Рады Ирине Геращенко, руководителе СБУ Василии Грицаке, первом заместителе руководителя администрации президента Украины Виталии Ковальчуке, руководителе «Радикальной партии» Олеге Ляшко, начальнике Генштаба ВС Украины Викторе Муженко, первом помощнике украинского президента Юрии Онищенко, писательнице Ларисе Ницой, хозяине «Старлайт Медиа» Викторе Пинчуке, руководителе партии «Свобода» Олеге Тягнибоке, бывшем руководителе «Правого сектора» (запрещен в РФ) Дмитрии Яроше, бывшем депутате Ирине Фарион, сыне президента Украины Алексее Порошенко и других.

В числе компании, занесенных в «черный список» российских властей, находятся «АвтоКрАЗ», ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», ПАО «Днипроазот», ПАО «Концерн Галнафтогаз», ПАО «Криворожский железорудный комбинат», ПАО «По газоснабжению и газификации «Черкассыгаз»», ООО «Старлайт Медиа», «Укргаз-Энерго», «Укрспирт» и другие.