В Башкирии горожане попали в «черный список» из-за водоканала-банкрота

Медиакорсеть выяснила, можно ли доверить частному бизнесу такое важное дело, как водоснабжение и водоотведение.

Платили за воду, а оказались должны.

Неожиданной проблемой для жителей Бирска и Бирского района обернулось недавнее банкротство компании «Водоканалстройсервис». Потребители воды из городского водопровода в одночасье попали в категорию должников из-за того, что продолжали перечислять плату за пользование водой на прежние реквизиты предприятия, которое юридически прекратило существовать. Об этой истории рассказала компания РИК-ТВ.

Дело в том, что прежнее предприятие, которое занималось в Бирске водоснабжением и водоотведением, было признано банкротом. Теперь его место заняла другая фирма – БФ ОАО «Башкоммунводоканал». А августе и сентябре горожане получили квитанции с отметками о накопившемся долге за воду. Когда начали разбираться, оказалось, что люди были не в курсе об изменении банковских реквизитов водоснабжающей организации и продолжали отправлять платежи на старый счет фирмы, которой уже не было.

Новый директор компании Ильгам Шариянов, когда понял масштаб проблемы, стал сам принимать горожан, пострадавших от данной путаницы, и давать им разъяснения, для освещения ситуации привлекли СМИ.

- Мы постараемся отладить систему платежей по новым реквизитам и разобраться с платежами, ушедшими на старый счет, - заверил Ильгам Шариянов. – Скорее всего, этот процесс затянется до Нового года. Призываю потребителей относиться к внесению платежей со всей серьезностью и обязательно уточнять правильность реквизитов.

Изучением ситуации в Бирске займутся специалисты. Между тем, как стало известно Медиакорсети, на сегодняшний день в Башкирии все водопроводные сети находятся в муниципальной собственности. При этом мониторинг ситуации в городах и районах республики показывает, что довольно часто среди компаний, отвечающих за водоснабжение и водоотведение, значатся предприятия с частной формой собственности – ОАО или ООО. Были и отрицательные примеры.

На частной воде

Например, в 2011 году было возбуждено уголовное дело в городе Сибае в отношении бывшего руководителя муниципального предприятия «Водоканал» Ганея Шангеева. Следствие считало, что Шангеев с помощью бывшего мэра Сибая Айдара Халикова, передал имущество водоканала в управление ЖКХ города. После этого это имущество перешло в собственность самого Шангеева, который учредил и возглавил фирму «Водосбыт». Общая стоимость оценивалась в 82 млн руб. Подобная история была в Баймаке, Благовещенске, Салавате. В Стерлитамаке же предотвратить похожую историю помогло вмешательство мэра.

При этом, как пояснили Медиакорсети в министерстве ЖКХ республики, сам по себе факт присутствия компании с частной формой собственности в числе предприятий, ведающих теми или иными объектами ЖКХ, не должен вызывать нарекания.