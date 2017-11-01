Плюс 60 миллиардов. Как в Москве надеются спасти бюджеты регионов

Федеральные эксперты назвали критической ситуацию в шести субъектах страны, Башкирии среди них нет.

Как сообщили «Новые Известия», президент Путин заявил, что бюджеты регионов дополнительно получат 60 млрд руб. на погашение коммерческой задолженности. Как сказал министр финансов Антон Силуанов на встрече членов правительства с президентом Владимиром Путиным. такой объем средств позволит регионам не увеличивать коммерческую задолженность выше 50% от собственных доходов. Средства планируется распределить в виде бюджетных кредитов, они выдаются под 0,1% годовых.

Как сообщает РБК, общий государственный долг российских регионов на 1 октября составлял 2,212 трлн руб., при этом объем их задолженности перед банками превышает 541 млрд руб. Сумма 60 млрд руб. из федерального бюджета не изменит ситуацию с долгами, но поможет снять напряженность в отдельных регионах.

Основной фактор роста долга у большинства регионов — это выполнение майских указов в 2012–2015 годах, Бюджеты остаются дефицитными, и поэтому большинство регионов не могут снизить уровень долга. Если нет поддержки из федерального бюджета, регион вынужден брать заем в коммерческом банке, но и там ставка может быть очень высокой в зависимости от рисков дефолта.

По итогам 2016 года восемь российских регионов имели долг свыше 100% к собственным доходам (то есть доходам без учета межбюджетных трансфертов). В Мордовии госдолг составлял 176% доходов региона, в Хакасии — 145%, в Костромской области — 143%, в Астраханской — 135%, в Карелии — 115%, в Смоленской области — 113%.

По состоянию на 1 октября текущего года число регионов с госдолгом, превышающим собственные доходы (прогноз поступлений за 2017 год), сократилось до шести. У Костромской области государственный долг составляет 172% собственных доходов, у Мордовии — 148,9%, у Хакасии — 138%, у Астраханской области — 114,8%, у Карелии — 103,4%, у Смоленской области — 100,6%. Два из шести наиболее закредитованных регионов уже обратились за поддержкой к федеральным властям, следующими могут стать остальные регионы из списка — Мордовия, Костромская, Архангельская и Смоленская области.

- Башкирия имеет самую низкую в ПФО долговую нагрузку на бюджет, не превышающую 18,5% и занимает по этим результатам условно 14 место (из 85 субъектов РФ) за прошлый год, - сообщил ранее политолог Дмитрий Казанцев.

Из федерального бюджета регионам выделяются трансферты, среди них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на частичную компенсацию расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы по майским указам, дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала и дотации на сбалансированность бюджетов отдельных регионов.