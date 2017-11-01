ФРЖС будет строить жилье эконом-класса в 9-ти городах и районах Башкирии

Фонд развития жилищного строительства"к концу 2019 года должен построить 17 домов эконом-класса в девяти городах и районах республики. Соответствующее распоряжение приняло правительство республики.

В общей сложности ФРЖС должен построить 65 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Муниципалитеты должны будут выделить фонду земельные участки с инфраструктурой в безвозмездное пользование.