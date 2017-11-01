ФРЖС будет строить жилье эконом-класса в 9-ти городах и районах Башкирии
Сегодня, 10:11ЭкономикаНаталья Кузнецова
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Фонд развития жилищного строительства"к концу 2019 года должен построить 17 домов эконом-класса в девяти городах и районах республики. Соответствующее распоряжение приняло правительство республики.
В общей сложности ФРЖС должен построить 65 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Муниципалитеты должны будут выделить фонду земельные участки с инфраструктурой в безвозмездное пользование.
Дома будут расположены в Кушнаренковском, Уфимском, Чишминском районах, а также в городах Бирск, Давлеканово, Дюртюли, Нефтекамск, Октябрьский и Стерлитамак.
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