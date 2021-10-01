«Ростелеком» представил в Уфе цифровые решения для умных дорог

Смарт-опоры в зависимости от назначения могут оборудованы разными системами. Для использования в жилых микрорайонах, парках и общественных пространствах их можно оснастить устройствами мобильной связи, камерами наблюдения, точкой доступа Wi-Fi, кнопкой связи с экстренными службами. Модульная структура конструкций позволяет менять их функциональное назначение с минимальными затратами. Благодаря лаконичному дизайну они органично вписываются в городскую среду.