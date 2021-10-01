Как быстро взять займ в Уфе

Одно из главных преимуществ МФО – возможность получить деньги в любое время (в том числе, ночью или в выходные дни).
Благодаря работе МФО в онлайн-режиме, заёмщику не нужно посещать офис или отделение компании. Всё, что нужно – это доступ к интернету, независимо от того, в какой точке страны находится заёмщик. «До Зарплаты» выдаёт займы также и жителям Республики Башкортостан, подробности оформления займов в Уфе можно узнать по ссылке https://dozarplati.com/cities/ufa.
В отличие от банков, микрофинансовые организации более лояльны к своим клиентам. Благодаря собственной системе скоринга (оценки кредитных рисков), заёмщику не придётся долго ждать решения по своему запросу. Если рассмотрение заявки на кредит может занять у банка до 2 рабочих дней, то МФО готовы дать ответ в течение нескольких минут. Для повторных клиентов этот процесс занимает ещё меньше времени.
Есть несколько вариантов ускорить получение займа.
Оформление займа через Госуслуги
В личном кабинете онлайн-сервиса «До Зарплаты» реализована такая функция, как синхронизация с аккаунтом на портале Госуслуг. Если у заёмщика есть учётная запись на Госуслугах, можно сократить процедуру заполнения анкеты: все необходимые данные автоматически подтянутся в соответствующие поля, если на начальном этапе выбрать вариант заполнения с использованием сведений с Госуслуг.
Клиенты, которые уже брали займы в МФО (и своевременно погасили их), как правило, пользуются особыми привилегиями. Помимо снижения процентной ставки и более выгодных кредитных условий (более высокая сумма и длительный срок), МФО быстрее рассматривают (и одобряют) заявки заёмщиков с высоким кредитным рейтингом.
Кроме того, своим постоянным клиентам «До Зарплаты» предлагает предодобренные займы – то есть одобренные предварительно. Такой займ можно забрать в 2 клика: по сути, это деньги, которые всегда находятся в доступе в Личном кабинете, нужно только подтвердить своё намерение их забрать.
Для этого понадобится всего пять простых действий:
1. Отправить заявку (с помощью онлайн-калькулятора на сайте или в Личном кабинете), выбрав сумму и срок займа.
2. Пройти регистрацию в сервисе или мобильном приложении.
3. Заполнить анкету и прикрепить своё фото с паспортом для подтверждения личности.
4. После одобрения заявки следует перейти к подписанию онлайн-договора (это происходит дистанционно, с помощью аналога собственноручной подписи).
5. Добавить реквизиты карты, на которую компания сможет отправить деньги. После добавления карты средства можно перевести на неё в 1 клик.
И деньги тут же будут отправлены на банковскую карту.
Единственный документ, который понадобится для оформления займа – это действующий паспорт гражданина РФ. Единственное требование к заёмщику – достижение им возраста 18 лет.
В целом, процесс оформления займа в МФО – простой и понятный процесс и способ действительно быстро получить деньги без лишней бюрократии.