Гречка в Башкирии становится люксовой крупой из-за роста цен

В последнее время российские СМИ обратили внимание на рост цен на гречку. Обнаружив на полке магазина упаковку гречневой крупы весом 900 грамм и стоимостью 140 рублей, невольно приглядываешься к упаковке — вдруг это новомодное киноа или еще какой-нибудь булгур. Но нет, это родимая гречневая крупа-ядрица, которая когда-то считалась опознавательным знаком бюджетной корзины.
В августе 2021 года на российском рынке гречи случился своего рода переполох. Иначе не назовешь рекорд, который перекрыл предыдущий, установленный еще 10 лет назад (в 2011 году гречка превысила 100-рублевый рубеж). Не забудем упомянуть и резкий скачок цен на крупу в начале пандемии, но, как известно, цены на крупу в скором времени стабилизировались. И вот опять — в прошлом месяце цены на гречу в магазинах страны возросли до 102,5 рубля — таковы данные Росстата.
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, популярная крупа стабильно и регулярно дорожала в стране с октября 2020 года, но немного подешевела в начале сентября. Но на второй неделе месяца позиции свои вернула, продемонстрировав рост цены на 0,2%.
Эксперты называли возможной причиной сложившейся ситуации и дефицит продукта на рынке, вероятной причиной скачка могло стать и решение правительства, запрещающее экспорт гречи. Отсюда и рост оптовых цен в центральной России, полагают эксперты. Кстати, вероятность дефицита гречи отрицают в Минсельхозе РФ, там даже назвали запасы гречки достаточными.
Корреспондент Mkset отправился в экспедицию по близлежащим магазинам, чтобы убедиться, что встреча с гречей за 140 рублей не была нелепой случайностью.
По данным Башстата на 20 сентября, средняя цена за килограмм гречневой крупы в Башкирии составляла 86,95 рубля. В сентябре 2020 года средняя цена крупы в регионе составляла 70,50 рубля. А вот ровно два года назад, в сентябре 2019 года, килограммом крупы можно было в среднем по Башкирии разжиться за 37,84 рубля. Еще годом ранее килограмм гречки-ядрицы можно было приобрести за 32 рубля.
Ностальгировать по прежним временам и по прежним ценам можно бесконечно. Но вернемся к реальности и разузнаем — почем нынче греча для уфимцев?
Крупа бывает разная, вот и цены на нее в сетевом супермаркете «Перекресток» разнятся от 89 до 169 рублей. Прилагаем фотографии, на которых можно увидеть, сколько именно граммов крупы содержится в каждой упаковке и по какой цене.
В данном супермаркете мы нашли гречку стоимостью 119 рублей за 800 грамм.
В этом супермаркете цена на крупу колеблется от 101 рубля до 184 рублей.
На полках этого супермаркета гречка также представлена на любой кошелек. Можно купить пачку крупы за 84 рубля, а можно раскошелиться и на гречку-ядрицу за 146 рублей — дело вкуса.
Здесь также была обнаружена греча на любой ценовой вкус — есть крупа и за 79 рублей (скидка аж 20%), но можно шикануть и приобрести упаковку за 124 рубля.
68 рублей за 800 грамм, такова «лучшая цена» магазина. И это не сарказм, а цитата с акционного ценника.
Как можно заметить из фоторепортажа по торговым сетям Башкирии, цена в них достаточно далека от средней цены на гречу, ведь если средняя цена составляет 86,95 рублей, значит, где-то крупу можно купить и дешевле.