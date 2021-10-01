Час «Х» не за горами: в Башкирии уточнили сроки выплат заимодавцам «Золотого запаса»

Текущая ситуация выглядит следующим образом: по последним данным, общая сумма долга фирм-заемщиков, действовавших через инвестиционную платформу «Золотой запас», достигает 1,4 млрд рублей (без учета процентов), а в реестре их кредиторов числятся 2,7 тысячи человек.
Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, на нынешнем заседании рабочей группы были заслушаны подробные доклады. В обсуждении приняли участие депутаты башкирского парламента, представители инициативных групп заимодавцев и члены команды арбитражных управляющих.
Беда не приходит одна
Напомним, инвестиционная площадка «Золотой запас» при «Роскомснаббанке» задумывалась, как площадка для кредитования малого бизнеса за счет средств заимодавцев. Потенциальный инвестор мог собрать свой собственный портфель из ценных бумаг компаний разных сфер деятельности на срок инвестирования от 1 месяца до 1,5 лет. Всего через площадку кредитовались около 40 фирм. К слову, и само ООО «Золотой запас» заключало договора займа, их насчитывается около сотни.
Площадка была доступна всем, кто имел в кармане от 10 тысяч рублей. Взамен инвесторам был обещан доход в размере до 17% годовых. По окончании срока инвестирования средства по желанию можно было вывести из оборота или повторно вложить.
Гром грянул в марте 2019 года, когда Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Счета компаний, обслуживаемых в этом финансовом учреждении, оказались заморожены. В их числе оказались и семь фирм, сотрудничавших с платформой «Золотой запас»: ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений» и «Советник». При этом более 30 компаний, получавших займы через «Золотой запас», но открывших расчетные счета в других банках, продолжают исправно выполнять свои обязательства перед заимодавцами. В результате пострадавшими оказались более 4 тысяч инвесторов, суммарный объем требований превышает 2 млрд рублей.
По мнению представителей инициативных групп заимодавцев, возврату оставшихся денег должно помочь введение внешнего управления в фирмах-заемщиках, которые получали средства через инвестиционную площадку «Золотой запас». После введения процедуры наблюдения в отношении фирм-должников и проверки их хозяйственной деятельности удалось обнаружить целый ряд ценных активов, которые и стали главной гарантией возмещения ущерба пострадавшим заимодавцам. На данном этапе порядка половины общей суммы долга уже выплачена – это около 1,4 млрд рублей.
Из докладов, прозвучавших на недавнем заседании рабочей группы, стало известно, что процедура внешнего управления по решению Арбитражного суда введена в семи из восьми фирм-заемщиков. На очереди – введение данной процедуры в ООО «Парк сити».
Мы уже подробно рассказывали о сути этой процедуры в предыдущих публикациях - она призвана помочь предприятию рассчитаться с долгами, этим процессом руководит внешний управляющий.
Например, внешний управляющий ООО «Центр комплексных решений», сейчас занимается реализацией недвижимого имущества, общая балансовая стоимость которого была оценена в сумму около 43 млн. При этом перед вешним управляющим стоит нелегкая задача: обеспечить возмещение дебиторской задолженности (речь идет о долгах, которые есть у других предприятий перед ООО «Центр комплексных решений»), её величина - примерно 300 млн рублей. Уточним, что суммарный объем требований кредиторов составляет около 260 млн рублей.
В ООО «Форум» сложилась несколько иная ситуация: при суммарном объеме требований кредиторов на сумму в 110 млн рублей внешний управляющий пытается оспорить заключенные этой компанией ранее сделки на сумму 205 млн рублей. Параллельно он занимается взысканием в пользу предприятия дебиторской задолженность на сумму 120 млн рублей, а также корректирует оценку конкурсной массы для последующей реализации активов компании-должника.
Активность вокруг активов
- Основными активами фирм-заемщиков, гарантирующими возврат денег кредиторам, по-прежнему остаются земельные участки, расположенные в районе поселка Русский Юрмаш, а также гостиница в центре Уфы, - уточнил в беседе с корреспондентом Mkset председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш, который взял ситуацию вокруг «Золотого запаса» под личный контроль.
Стоит учесть, что процесс реализации вышеупомянутой гостиницы не так уж прост, в том числе и потому, что у нее не один собственник. Из девяти её учредителей восемь находятся в стадии банкротства, причем на разных этапах. Разбирательство с ними также занимает время.
У некоторых заимодавцев вызывает опасение судебный процесс между компанией-застройщиком и собственниками гостиницы. Как стало известно недавно, суд назначил экспертизу, которая показала, что требования застройщика – не обоснованы.
- В данном случае поводов для беспокойства нет. На следующем заседании судья выслушает эксперта, а еще чуть позже – вынесет соответствующее решение, - отметил Владимир Барабаш.
Напомним, что в покупке другого крупного актива, гарантирующего выплаты кредиторам (речь идет об участках в районе поселка Русский Юрмаш), заинтересован крупный инвестор.
По словам председателя СПЧ при главе Башкирии, институт «Башкиргражданпроект» уже завершил все необходимые проектные и прочие изыскания, и сейчас готовятся документы для разработки генплана. Затем, после того, как районные власти дадут добро, должны последовать публичные процедуры.
Со своей стороны депутаты Курултая делают все возможное, чтобы максимально ускорить эти процессы. После их завершения начнется комплексное освоение территории – планировка и межевание участков. Это позволит впоследствии построить на них индустриальный парк, который создаст свыше 400 рабочих мест, а также возводить жиле дома и объект придорожного сервиса. К этому проекту привлечены сразу несколько министерств: Минторговли, Минпром и Минстрой, подчеркнул Владимир Барабаш.
Кстати, по его словам, у фирм-заемщиков удалось обнаружить активы, стоимость которых даже превышает общую сумму задолженности.
- Этого имущества должно хватить, чтобы рассчитаться с заимодавцами даже без учета выставленной на продажу гостиницы. Кто бы что ни говорил, но эти фирмы – не пустышки. У них имеется имущество и права требования на многомиллионные суммы, - пояснил Владимир Барабаш.
Каковы промежуточные итоги?
По словам вице-спикера башкирского парламента Рустама Ишмухаметова, выступившего на заседании рабочей группы, земельные участки в районе Русского Юрмаша сейчас переводятся из категории сельхозугодий в категорию под жилищное строительство. Как результат – после этого их стоимость существенно увеличится, и это позволит возместить ущерб как можно большему числу кредиторов.
- Однако в нынешних экономических условиях реализовать столь крупный проект непросто. Все заинтересованные стороны понимали это с самого начала. Была проведена огромная работа в этом направлении, и сегодня можно с уверенностью констатировать: дело сдвинулось с мертвой точки. До конца года должны быть завершены проектно-изыскательные работы, а затем уже можно будет ожидать начало выплат гражданам. Скорее всего, они начнутся весной следующего года, - заявил Рустам Ишмухаметов.
Тем временем, вновь начали разгораться страсти вокруг уголовного дела, которое возбуждено в отношении ООО «Золотой запас». Перед зданием МВД по Башкирии и перед Госсобранием-Курултаем на днях прошли несколько одиночных пикетов в знак протеста против вмешательства правоохранительных органов в эту историю. В пикетах приняли участие члены двух самых больших инициативных групп пострадавших заимодавцев.
Суть их претензий сводится к тому, что расследование уголовного дела может повлечь наложение ареста на перечисленные выше активы и запрет на их реализацию до окончания следствия. Соответственно, придется отложить на неопределенный срок и процедуру возмещения ущерба пострадавшим.
Пока из МВД не поступало никакой информации о том, что следствие определило конкретных подозреваемых, которым можно было бы предъявить обвинение.
Mkset продолжает следить за развитием событий.