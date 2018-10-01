Жители Башкирии примут участие в онлайн-марафоне Международной недели инвесторов

Организатором мероприятия является Банк России, сама неделя инвесторов пройдет с 1 по 7 октября текущего года. 2 октября на ютуб-канале Банка России любой желающий может узнать о фондовом рынке, об особенностях различных продуктов, рисках и о том, как эти риски минимизировать или вовсе избежать.

Об этом расскажут представители Банка России и Московской биржи. Последняя 4 октября проведет серию вэбинаров на тему инвестирования на рынках акций, облигаций, срочном и валютном рынках.

Организаторы говорят, что целью проведения подобной недели инвесторов является информирование людей на тему – куда можно вкладывать свои деньги, а куда лучше не следует. Это особенно актуально в контексте последний известий о том, что финансовая тема Кэшбери является, скорее всего, финансовой пирамидой.