В России подготовлены 12 нацпроектов стоимостью 4,6 трлн рублей

В частности, правительству было поручено до 1 октября 2018 года подготовить и передать на рассмотрение Совету нацпроекты по 12 векторам стратегического развития. Реализацию проектов намечено осуществить до 2024 года, при этом сумма инвестиций составит около 4,6 трлн. рублей, пишет газета «Известия». Цель представленных проектов — научно-техническое и социально-экономическое развитие России, и вместе на повышение уровня жизни населения страны.