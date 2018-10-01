Уровень безработицы в Башкирии впервые стал ниже, чем в среднем по России

Уровень безработицы в Башкирии по средним показателям на июль-август составил 4,5%, сообщил сегодня на оперативном совещании республиканского правительства премьер-министр Рустэм Марданов .

- Следует отметить, что за аналогичный период 2017 года это значение было на уровне 5,6%, - сказал Рустэм Марданов. - Впервые с начала текущего года уровень безработицы в Башкортостане стал ниже, чем в среднем по России (4,6%).