Уровень безработицы в Башкирии впервые стал ниже, чем в среднем по России
Сегодня, 14:59ЭкономикаРустэм Башкирцев
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Об этом сообщил сегодня премьер-министр республики Рустэм Марданов.
Уровень безработицы в Башкирии по средним показателям на июль-август составил 4,5%, сообщил сегодня на оперативном совещании республиканского правительства премьер-министр Рустэм Марданов.
- Следует отметить, что за аналогичный период 2017 года это значение было на уровне 5,6%, - сказал Рустэм Марданов. - Впервые с начала текущего года уровень безработицы в Башкортостане стал ниже, чем в среднем по России (4,6%).
В Башкирии достигнуты неплохие показатели по зарегистрированной безработице: на август 2018 года - 0,94% при целевом значении - 1,8%. Несмотря на достигнутые показатели, работа по снижению уровня безработицы будет продолжена, сказал премьер-министр.
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