«Татнефть» выплатит дивиденды за первые шесть месяцев 2018 года
Акционеры компании «Татнефть» согласились выплатить дивиденды за первую половину нынешнего года. Их размер составит 30,27 рубля за каждую привилегированную и обыкновенную акцию.
В целом объем промежуточных дивидендов будет равен 75% чистой прибыли по отечественным стандартам бухгалтерского учета. Об этом пишет RNS.
В денежном эквиваленте объем выплаченных дивидендов за первое полугодие текущего года составит 70,424 миллиарда рубля. Выплата дивидендов по привилегированным и обыкновенным ценным бумагам достигнет размера 3027% к их номинальной стоимости.
Рекомендацию о выплате дивидендов в указанном выше размере акционерам «Татнефти» дал совет ее директоров. За весь 2017 год общий размер выплаченных корпорацией дивидендов с учетом промежуточных достиг суммы 39,94 рубля за каждую привилегированную и обыкновенную ценную бумагу.
Отметим, что с января по июль нынешнего года чистая прибыль «Татнефти» увеличилась 1,6 раза по сравнению с тем же периодом минувшего года. Чистая прибыль компании составила 93,898 рубля. Ее выручка возросла на 33,2% - до 365,278 рубля.