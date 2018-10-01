«Татнефть» выплатит дивиденды за первые шесть месяцев 2018 года

В целом объем промежуточных дивидендов будет равен 75% чистой прибыли по отечественным стандартам бухгалтерского учета. Об этом пишет RNS.

В денежном эквиваленте объем выплаченных дивидендов за первое полугодие текущего года составит 70,424 миллиарда рубля. Выплата дивидендов по привилегированным и обыкновенным ценным бумагам достигнет размера 3027% к их номинальной стоимости.

Рекомендацию о выплате дивидендов в указанном выше размере акционерам «Татнефти» дал совет ее директоров. За весь 2017 год общий размер выплаченных корпорацией дивидендов с учетом промежуточных достиг суммы 39,94 рубля за каждую привилегированную и обыкновенную ценную бумагу.