В этом году российский картофель может не попасть на прилавки магазинов

В этом году российский картофель может не попасть на прилавки магазинов

В этом году российский картофель может не попасть на прилавки магазинов

Сегодня, 02:54
Экономика
Фото: pxhere.com
Отечественные производители выражают беспокойство по поводу того, что картофель в этом году — более мелкий, чем в предыдущие годы. Овощ могут не взять на реализацию. Специалисты полагают, что причиной могли стать неблагоприятные погодные условия.

Картофелеводы опасаются, что их продукцию из-за нестандартно мелкого размера откажутся брать на реализацию торговые сети, сообщает КП-Россия.

Для обсуждения проблемы было проведено совещание, в котором приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, компаний-производителей и торговых сетей. Как пояснил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, мелкий картофель не пользуется особой популярностью у покупателей, так как он хорош только пока молодой и с тонкой кожурой. Однако, по его мнению, еще рано говорить о калибре отечественной картошки, потому что урожай еще не собран. Более того, из-за неблагоприятных погодных условий его планируется собрать с опозданием на три недели. Но, с другой стороны, Карпов посчитал, что своевременно поставленный вопрос поможет торговым сетям заранее сориентироваться в ситуации, чтобы понимать, на что рассчитывать, если отечественные картофелины и впрямь окажутся слишком мелкими.

Андрей Карпов также заявил, что даже если в этом сезоне торговым сетям придется закупать больше импортного картофеля, это совсем не означает обязательного повышения цен на этот овощ. Он пояснил, что все дело не в происхождении продукта, а в его количестве на рынке.

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