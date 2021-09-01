Башкирия получит 472 миллиона на мелиорацию

Башкирия получит 472 миллиона на мелиорацию
Башкирия получит 472 миллиона на мелиорацию
Вчера, 20:59ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Башкирии выделят 472 миллиона рублей из федерального бюджета на мелиорацию, часть денег на эти цели пойдут из регионального бюджета на условиях финансирования. Соответствующее постановление подписал Минсельхоз России вчера, 31 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Республика получит средства в 2022 году в рамках государственной программы эффективного использования земель и развития мелиоративного комплекса. Субсидии покроют часть расходов от покупки и установки оросительных комплексов.

По словам главы Минсельхоза республики Ильшата Фазрахманова, за 2022 год в регионе планируют создать мелиоративные комплексы площадью более пяти тысяч гектаров за миллиард рублей, а к 2030 году их площадь увеличится до более 100 тысяч гектаров.

Напомним, в июне на прямой линии с президентом уфимка задала Путину вопрос о том, когда в республике введут мелиорацию. Сроки он не назвал, зато сообщил, что на неё потратят семь с лишним миллиардов. Тогда же Радий Хабиров, комментируя вопрос президенту, рассказал о вышеупомянутой госпрограмме.

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