Башкирия получит 472 миллиона на мелиорацию

Республика получит средства в 2022 году в рамках государственной программы эффективного использования земель и развития мелиоративного комплекса. Субсидии покроют часть расходов от покупки и установки оросительных комплексов.
По словам главы Минсельхоза республики Ильшата Фазрахманова, за 2022 год в регионе планируют создать мелиоративные комплексы площадью более пяти тысяч гектаров за миллиард рублей, а к 2030 году их площадь увеличится до более 100 тысяч гектаров.
Напомним, в июне на прямой линии с президентом уфимка задала Путину вопрос о том, когда в республике введут мелиорацию. Сроки он не назвал, зато сообщил, что на неё потратят семь с лишним миллиардов. Тогда же Радий Хабиров, комментируя вопрос президенту, рассказал о вышеупомянутой госпрограмме.