Всеми инвестициями в РБ будет распоряжаться единый госоператор
1 сентября 2013, 17:06Экономика
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Правительство РБ создало новую государственную структуру – агентство по привлечению инвестиций. Теперь всеми инвестиционными проектами, а также созданием условий для появления инвестиционных инициатив и мерами их поддержки в Башкирии будет заниматься единый госоператор.
Правительство РБ создало новую государственную структуру – агентство по привлечению инвестиций. Теперь всеми инвестиционными проектами, а также созданием условий для появления инвестиционных инициатив и мерами их поддержки в Башкирии будет заниматься единый госоператор.
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