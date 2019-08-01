Возможное введение налога на бездетность в Башкирии вызвало бурные обсуждения

Сегодня, 1 августа, спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев опубликовал на своей странице в Фейсбуке мнение о путях решения демографической проблемы, упомянув вероятность возрождения бытовавшего в советские времена налога на бездетность. Эта реплика вызвала бурю негодования у пользователей соцсети.

Прежде всего, людей разозлили предположения Константина Толкачева о том, что причиной падения рождаемости может быть менталитет современно молодежи, нацеленной на личностный рост.

Далее пользователей Фейсбука насторожили слова главы башкирского парламента о запланированных к рассмотрению Госсобранием РБ документах по вопросам рождаемости и демографии. Никто не возразил против поддержки неполных семей и поощрения рождения первого ребенка. Но фраза Константина Толкачева о том, что с повестки дня не стоит снимать вопрос о налоге на бездетность, который был в советские времена, вызвал резкие возражения.

Впрочем, Константин Толкачев уточнил, что лично ему «более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых налогов для родителей».