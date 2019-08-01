Уфимская компания выиграла миллиардный строительный контракт «Газпрома»

Уфимская компания ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» (НИПИ НГ «Петон») стала победителем в конкурсе на право производства строительно-монтажных работ для компании ООО «Газпром-переработка» («дочка» ПАО «Газпром»).

Речь идет о строительстве и реконструкции «под ключ» объектов заказчика в Новом Уренгое. При начальной стоимости контракта в 16,99 миллиарда рублей, победитель предложил 10,8 миллиарда рублей .

Для уфимской компании НИПИ НГ «Петон» это не первое объемное (по деньгам) сотрудничество со структурами «Газпрома». В 2015 году, в частности, компания выполнила для «национального достояния» работ на сумму в почти полтора миллиарда рублей.