Доля «Аэрофлота» на российском рынке выросла на 2,4% в I квартале 2019 года

В группу «Аэрофлот» входит одноименный авиаперевозчик, также она владеет «Авророй», «Россией» и лоукостером «Победа», пишет RNS.

На конец июня нынешнего года на балансе группы «Аэрофлот» стояло 365 эксплуатируемых самолетов.