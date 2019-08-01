Доля «Аэрофлота» на российском рынке выросла на 2,4% в I квартале 2019 года
Вчера, 19:02Экономика
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В январе-марте текущего года компании группы «Аэрофлот» нарастили долю своего присутствия на отечественном рынке авиаперевозок на 2,4% - до 45,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В группу «Аэрофлот» входит одноименный авиаперевозчик, также она владеет «Авророй», «Россией» и лоукостером «Победа», пишет RNS.
На конец июня нынешнего года на балансе группы «Аэрофлот» стояло 365 эксплуатируемых самолетов.
Отметим, что по итогам первых трех месяцев 2019 года пассажиропоток гражданской авиации России с учетом зарубежных авиаперевозчиков достиг 28,1 миллиона человек.
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