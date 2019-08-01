Арбитражный суд Москвы не пошел навстречу банку из Башкирии
Судья не поддержал заявление экс-главы Роскомснаббанка Флюра Галлямова.
Накануне, 31 июля, Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления ПАО «Роскомснаббанк» Флюра Галлямова, который просил признать недействительным приказ Центробанка РФ об отзыве лицензии. Подробности сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.
Напомним, приказ от отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумагу Роскомснаббанка был издан Банком России 7 марта текущего года. В качестве причины применения такой меры стало отмеченное регулятором участие Роскомснаббанка в операциях, имеющих признаки «финансовой пирамиды».
Если говорить подробнее, то по версии Центробанка Роскомснаббанк начал прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу некой «краудфандинговой» платформы – юридического лица из числа клиентов банка. В конечном итоге привлеченные средства направлялись на выдачу займов ряду компаний, а погашение обязательств перед физическими лицами по взносам такого рода проводилось за счет вновь привлеченных средств других людей. Всё это сопровождалось громкой рекламной кампанией.
В Центробанке такую затею сочли сомнительной и отправили в Роскомснабанк инспекционную проверку, которая пришла к выводу, что ситуация может представлять опасность для вкладчиков банка. Тем более, что на балансе банка и без того сформировался значительный объем проблемных активов. После этого последовало решение об отзыве у Роскомснаббанка лицензии. Однако руководство банка решило опротестовать его. Попытка оказалась безуспешной.
К слову говоря, на 19 августа судом уже назначено рассмотрение иска Центробанка России о признании организации банкротом.