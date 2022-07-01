В Башкирии в этом году услуги ЖКХ с помощью «Автоплатежа» оплатили 1,2 млн раз

Чаще всего среди услуг ЖКХ с помощью «Автоплатежа» совершают расчеты за капитальный ремонт и вывоз твердых бытовых отходов. В последнее время также растет число операций по оплате газа и электроэнергии.
«Автоплатёж» — это сервис по автоматической оплате сотовой связи, услуг ЖКХ, городского телефона и интернета, кредитов других банков, штрафов ГИБДД, налогов и других услуг. Настроит его можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и переводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции.
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:
«Автоплатеж» – очень удобный сервис, который лично меня выручает из месяца в месяц. У всех есть платежи, которые совершать необходимо, но про которые в ежедневной суете так легко забыть. Настроив один раз автоплатеж, об этом можно больше не волноваться. За день до исполнения платежа вы получите сообщение о планируемом списании в виде СМС или пуш-уведомления с указанием точной суммы. При этом, если по какой-либо причине вы хотите отменить платеж, это можно сделать в один клик».