В Башкирии в этом году услуги ЖКХ с помощью «Автоплатежа» оплатили 1,2 млн раз

«Автоплатеж» – очень удобный сервис, который лично меня выручает из месяца в месяц. У всех есть платежи, которые совершать необходимо, но про которые в ежедневной суете так легко забыть. Настроив один раз автоплатеж, об этом можно больше не волноваться. За день до исполнения платежа вы получите сообщение о планируемом списании в виде СМС или пуш-уведомления с указанием точной суммы. При этом, если по какой-либо причине вы хотите отменить платеж, это можно сделать в один клик».