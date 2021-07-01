ТОП-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в июне 2021 года

ТОП-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в июне 2021 года
ТОП-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в июне 2021 года
1 июля, 23:52ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в июне.

Арбитражный апелляционный суд Челябинска согласился с решением республиканского суда и признал банкротом застройщика РОФ СРЦИЗ «Луч», который не достроил многоэтажку на улице Кирова.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Военной прокуратуры Уфимского гарнизона к группе компаний «СУ-10» о привлечении к административной ответственности за самовольный снос помещения. Строителям выписали штраф на 20 тысяч рублей.

Институт генплана Москвы подал исковое заявление в Арбитражный суд Башкирии в отношении главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы. Речь идет о московских авторах генплана развития Уфы.

Компания «Башкирские инженерные сети» подала в суд на «Уфаводоканал». Фирма требует взыскать с ответчика более 2,6 миллиардов рублей.

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы подало два иска против хоккейного клуба «Салават Юлаев» с требованием погасить долги по арендной плате в размере более 21,4 млн рублей. Клуб не платил аренду помещений во Дворце спорта на улице Рихарда Зорге, 41 с февраля по июнь и школы-интерната ХК «Салават Юлаев» на улице Шафиева, 12/2 с января по май.

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