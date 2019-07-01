В Башкирии вакансии с зарплатой ниже прожиточного минимума составили почти 2 процента
1 июля, 13:54ЭкономикаЗлата ЗуковичФото: pixabay.com
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Зарплата более половины вакансий, заявленных в службу занятости Башкирии, варьируется от 10 до 20 тысяч рублей, сообщили в минсоцзащиты республики.
За пять месяцев текущего года предприятия и организации Башкирии заявили потребность в 121 тысяче работников. К началу июня в региональном банке вакансий насчитывалось свыше 47,7 тысячи рабочих мест. Из них 86,6 процентов — постоянные рабочие места.
Вакансии с зарплатой ниже прожиточного минимума составили 1,9 процентов. С зарплатой от 10 до 20 тысяч рублей — 50,6 процентов, более 20 тысяч рублей — 47,4 процентов.
Большинство вакансий пришлись на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, обрабатывающие производства и строительство.
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