В Башкирии пакет бюджетных документов представят 23 октября

Экономический блок правительства Башкирии обсудил основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочный и долгосрочный периоды, сообщает «РБК» со ссылкой на и.о. министра экономического развития Лилию Мазитову.

Индекс промышленного производства по итогам пяти месяцев в республике составил 103,5 процента (при общероссийском темпе в 102,4), объем строительства составил 102,3 процента, что выше российского показателя на 2,2 процентного пункта.

Эксперты фиксируют рост инвестиций в основной капитал по итогам первого квартала текущего года на 4,3 процента. Среднемесячная заработная плата по данным за январь-апрель увеличилась на 7,7 процента.

Процесс разработки прогнозных документов в Башкирии должен завершиться к 23 октября. К этому числу прогнозы должны быть представлены руководителю региона на рассмотрение и внесение их в законодательное собрание.