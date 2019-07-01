«Башкирская содовая компания» сменила гендиректора

Давыдов Эдуард Маликович родился 10 июля 1984 года в городе Нальчик Кабардино-Балкарской республики. В 2005 году окончил Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, факультет «Химическая технология и биотехнология». В 2010 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2005 г. по 2012 г. занимал руководящие должности на предприятиях химической промышленности Российской Федерации. С 2012 года возглавлял коммерческий отдел ОАО «ЕТК». В 2013 году назначен на должность заместителя генерального директора по снабжению и продажам АО «Башкирская содовая компания». С декабря 2017 года — первый заместитель генерального директора.